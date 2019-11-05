STATE OF VERMONT SUPERIOR COURT Civil Division Rutland Unit Docket No. 558-9-18 Rdcv LAKEVEW LOAN SERVICNG, LLC. Plaintiff, v. JANE M. BROWN DIANE T. ROSS THOMAS M. BROWN RANDALL S. BROWN DALE A. BROWN TIMOTHY P. BROWN JULIE M. SHARON MARY K. BROWN Occupant residing at 109 Bellevue Lane Rutland, VT 05701 Defendants. NOTICE OF SALE According to the terms and conditions of the Judgment and Decree of Foreclosure by Judicial Sale (the "Order") in the matter of Lakeview Loan Servicing, LLC v. Jane Brown, et al., Vermont Superior Court, Rutland Unit, Civil Division, 558-9-18 Rdcv, foreclosing a mortgage given by Jane Brown to Lakeview Loan Servicing, LLC. dated May 3, 2011 and recorded in Volume 170, Page 100 of the Rutland VT Town Clerk's Office Land Records, presently held by the Plaintiff, Lakeview Loan Servicing, LLC. Said mortgage was assigned to Lakeview Loan The-real-estate-with-an address of 109 Bellevue Lane, Rutland, VT 05701 will be sold at public auction at 10:00 AM on December 5, 2019 at the location of the Property. Property Description. The Property to be sold is all and the same land and premises described in the Mortgage, and further described as follows: EXHIBIT A - LEGAL DESCRIPTION TAX ID NUMBER(S): 00060-0109 LAND SITUATED m THE TOWN OF RUTLAND IN THE COUNTY OF RUTLAND TN THE STATE OF VT BENG ALL AND THE SAME LAND AND PREMISES AS CONVEYED TO DIANE T. ROSS, ROBERT E. BROWN, JR., THOMAS M. BROWN. RANDALL S. BROWN, DALE A. BROWN, TIMOTHY P. BROWN, JULIE M. SHARON AND MARY K. BROWN, AS TENANTS IN COMMON BY QUITCLAIM DEED, OF ROBERT E. BROWN AND JANE M. BROWN, HUSBAND AND WIFE DATED 10/29/09, AND RECORDED 12/2/09 BOOK 162 PAGE 324 OF THE TOWN OF RUTLAND RECORDS, AND SAID DEED DESCRIBED AS FOLLOWS: "BEING ALL THE SAME LANDS AND PREMISES CONVEYED TO GEORGE A. TAMBORINI AND CHRISTINE H. TAMBORINI, HUSBAND AND WIFE BY DEED OF EARL H. JONES DATED NOVEMBER 8, 1985 AND RECORDED m THE LAND RECORDS OF THE TOWN OF RUTLAND AT BOOK 44 PAGE 171-5. "BEING ALL AND THE SAME LANDS AND PREMISED CONVEYED TO GAIL H. JONES BY DEED OF NEWTON E. JONES DATED, FEBRUARY 5, 1985 AND RECORDED AT BOOK 41, PAGE 301 OF THE TOWN OF RUTLAND LAND RECORDS. "BENG ALL AND THE SAME LANDS AND PREMISES CONVEYED TO NEWTON B. JONES AND GAIL H. JONES BY WARRANTY DEED OF BRUCE TRUOG AND EDYTHE M. TRUOG DATED JULY 24, 1981 AND RECORDED AT BOOK 32 PAGE 524 OF THE TOWN OF RUTLAND LAND RECORDS, AND THEREIN MORE PARTICULARLY DESCRIBED AS. FOLLOWS: "BEING ALL AND The SAME LANDS AND PREMISES CONVEYED TO BRUCE TRUOG AND EDYTHE M. TRI-JOG, HUSBAND AND WIFE, BY DEED OF WILLIAM J. SULLIVAN, JR., AND EN/IEROY C. SULLIVAN HUSBAND AND WIFE, WHICH DEED IS DATED MARCH 30, 1973 AND IS RECORDED IN THE TOWN OF RUTLAND AND RECORDS BOOK 22 AT PAGE 144, AND THEREIN DESCRIBED AS FOLLOWS: "ALL AND TI-E SAME LANDS AND PREMISES ARE DESCRIBED IN A WARRANTY DEED FROM ELSIE G. RAYMOND HOUSTON AND DEWEY W. HOUSTON, HUSBAND AND WIFE TO WILLIAM J. SULLIVAN, JR. AND EMEROY C. SULLIVAN, HUSBAND AND WIFE DATED JANUARY 23, 1970 AND RECORDED IN THE-RUTLAND TOWN LAND RECORDS IN BOOK 19 AT PAGES 139-140 AND IN SAID DEED DESCRIBED AS FOLLOWS. PARCEL #1: BEING ALL AND THE SANE LANDS AND PREMISES CONVEYED To ELSIE C. RAYMOND HOUSTON AND HUSBAND BY DEED OF HENRY G. SMITH DATED JULY 30, 1969 AND RECORDED IN THE TOWN OF RUTLAND LAND RECORDS IN BOOK 18 AT PAGE 578 AND BEING ALL AND THE SAME LANDS AND PREMISES CONVEYED TO HENRY G. SMITH BY DEED OF ELSIE C. RAYMOND HOUSTON AND HUSBAND DATED JULY 30, 1969 AND RECORDED IN THE TOWN OF RUTLAND LAND RECORDS IN BOOK 18 AT PAGE 577 AND IN SAID DEED BOUNDED AND DESCRIBED AS FOLLOWS: BEING A PORTION OF THE LANDS AND PREMISES CONVEYED TO GUY L. RAYMOND (NOW DECEASED) AND ELSIE C. RAYMOND (NOW ELSIE C. RAYMOND HOUSTON) HUSBAND AND WIFE, BY DEED OF FRED 1. 'SEWARD DATED SEPTEMBER 14, 1938. AND RECORDED IN THE TOWN OF RUTLAND LAND RECORDS IN BOOK 7 AT PAGE 183 AND PRESENTLY BOUNDED AND DESCRIBED AS FOLLOWS: BEGINNING AT AN IRON PIPE LOCATED IN THE, SOUTHEASTERLY LINE OF. A. 50 FOOT RIGHT OF WAY TO BE IQ{OWN AS BELLEVUE LANE, SAID IRON PIPE BEING FURTHER LOCATED IN THE NORTHERN MOST CORNER OF A PARCEL OF LAND CONVEYED TO CORNEILLE J. RAYMOND AND WIFE BY DEED OF ELSIE C. RAYMOND HOUSTON AND HUSBAND DATED OCTOBER 30, 1968 AND RECORDED IN RUTLAND TOWN LAND RECORDS IN BOOK 18 AT PAGE 315 THENCE, SOUTH 52 DEGREES 40 MINUTES EAST FOR A DISTANCE OF 150 FEET ALONG THE NORTHEASTERLY LINE OF SAID LANDS CONVEYED TO CORNEILLE J. RAYMOND AND WIFE TO AN IRON PIPE LOCATED IN THE NORTHWESTERLY LINE OF LANDS NOW OR FORMERLY OR NICHOLAS PARFOMCHUK AND WIFE, THENCE NORTH 37 DEGREES SO MINUTES EAST FOR A DISTANCE OF 152 FEET ALONG THE NORTHWESTERLY LINE OF LANDS NOW OR FORMERLY OF PARFOMCHUK AND WIFE TO AN IRON PIPE LOCATED IN THE SOUTHERNMOST CORNER OF A PARCEL OF LAND CONVENED TO MARYE COPPS BY DEED OF ELSIE C. RAYMOND HOUSTON AND HUSBAND DATED JANUARY 16, 1969 AND RECORDED m RUTLAND TOWN LAND RECORDS m BOOK 18 AT PAGE 383 THENCE NORTH 42 DEGREES WEST FOR A DISTANCE OF 152.4 FEET ALONG THE SOUTHWESTERLY LINE OF SAID LANDS COWEYED To MARY E. COPPS To AN IRON PIPE LOCATED IN THE SOUTHWESTERLY LINE OF SAID 50 FOOT RIGHT OF WAY KNOWN AS. BELLEVUE LANE; THENCE SOUTH 37 DEGREES 50 MINUTES WEST FOR A DISTANCE OF 180 FEET ALONG THE SOUTH EASTERLY LINE OF SAID 50 FOOT RIGHT OF WAY KNOWN AS BELLEVUE LANE TO SAID IRON PIPE MARKING THE POINT AND PLACE OF BEGINNING CONTAINING 24,900 SQUARE FEET, MORE OR LESS. FURTHER MEANING AND INTENDING HEREBY TO CONVEY A RIGHT OF WAY IN COMMON WITH OTHERS OVER A ROADWAY 50 FEET IN WIDTH, RUNNING EASTERLY AND SOUTHERLY FROM WOODSTOCK AVENUE TO THE LANDS AND PREMISES HEREINABOVE CONVEYED UNTIL SUCH TIME AS THE SAME HAS BEEN ACCEPTED AS A TOWN HIGHWAY. SAID 50 FOOT ROADWAY IS TO BE KNOWN AS BELLEVUE LANE. PARCEL #2: BEING ALL OUR RIGHT, TITLE AND INTEREST IN AN TO THE LANDS AND PREMISES, RIGHTS, PRIVILEGES, EASEMENTS AND OBLIGATIONS SET FORTH IN A DEED, FROM HENRY G. SMITH To ANTHONY J. NOWAY, ET AL., DATED AUGUST 12, 1969 AND RECORDED m THE TOWN OF RUTLAND LAND RECORDS IN BOOK 18 AT PAGE 580 TO WHICH DEED SAID THE RECORD THERE OF REFERENCE IS HEREBY MADE. BEING ALL AND THE SAME LANDS AND PREMISES CONVEYED TO HENRY G. SMITH BY QUITCLAIM DEED OF ELSIE C. RAYMOND HOUSTON AND DEWEY H. HOUSTON DATED AUGUST 12, 1969 AND RECORDED IN THE TOWN OF RUTLAND LAND RECORDS BOOK IS AT PAGE 579 AND THEREIN DESCRIBED AS FOLLOWS: BEING A PORTION OF THE LANDS AND PREMISES CONVEYED TO GUY L. RAYMOND (NOW DECEASED) AND ELSIE C. RAYMOND (NOW ELSIE C: RAYMOND HOUSTON) HUSBAND AND WIFE BY DEED OF. FRED 1. SEWARD DATED SEPTEMBER 14, 1938 AND RECORDED IN THE TOWN. OF RUTLAND LAND RECORDS IN BOOK 7 AT PAGE 183 'AND BOUNDED AND DESCRIBED AS FOLLOWS BEGINNING AT AN IRON PIPE LOCATED m. THE NORTHEASTERLY LINE A 50 FOOT RIGHT OF WAY. KNOWN AS BELLEVUE LANE, SAID IRON PIPE BEING FURTHER LOCATED IN THE WESTERNMOST CORNER OF A PARCEL OF LAND CONVEYED TO MARYE. COPPS BY DEED OF ELSIE C. RAYMOND HOUSTON AND HUSBAND DATED JANUARY 16, 1969 AND RECORDED TN RUTLAND TOWN LAND RECORDS m BOOK 18 AT PAGE 383; THENCE NORTH 48 DEGREES EAST FOR A DISTANCE OF 147.5 FEET TO AN IRON PIPE LOCATED THE SOUTHWESTERLY LINE OF LANDS NOW OR FORMERLY OF CAMPBELL; THENCE NORTH 42 DEGREES WEST FOR A DISTANCE OF 20 FEET ALONG SAID LANDS NOW OR FORMERLY OF CAMPBELL To AN IRON PIPE; THENCE SOUTH 48 DEGREES WEST FOR A DISTANCE OF 147.5 FEET TO AN IRON PIPE LOCATED IN THE NORTHEASTERLY LINE OF SAID 50 FOOT RIGHT OF WAY KNOWN AS BELLEVUE LANE THENCE SOUTH 42 DEGREES EAST TOR A DISTANCE, OF 20 FEET ALONG THE NORTHEASTERLY LINE OF SAID IRON PIPE MARKING THE POINT AND PLACE OF BEGINNING. FURTHER INCLUDED IN THIS CONVEYANCE IS ALL THE RIGHT, TITLE, AND INTEREST OF THE GRANTORS HEREIN, ELSIE C. RAYMOND, HOUSTON AND DEWEY W. HOUSTON, IN AN TO THE WELL, CASING, PUMPS, TANKS AND PUMPHOUSE LOCATED IN AN UPON THE ABOVE DESCRIBED LANDS TO THE LOTS BENEFITED BY SAID WATER SUPPLY SYSTEM AND m ANY OTHER PRIVILEGES, EASEMENTS RIGHTS AND INTERESTS OF ANY ND WHATSOEVER WHICH THE GRANTORS HEREIN, ELSIE C. RAYMOND HOUSTON AND DEWEY W. HOUSTON MAY HAVE IN AND TO WATER SYSTEM. BEING THE SAME PROPERTY CONVEYED TO DIANE T. ROSS, ROBERT E. BROWN, JR., THOMAS M. BROWN, RANDALL S. BROWN, DALE A. BROWN, TIMOTHY P. BROWN, ,JULIE M. SHARON AND MARY K. BROWN, AS TENANTS IN COMMON, BY DEED DATED OCTOBER 29, 2009 OF RECORD m DEED BOOK 162, PAGE 324, m THE TOWN OF RUTLAND RECORDS. Terms of Sale. The Property shall be sold "AS IS WHERE IS", to the highest bidder for cash or wire funds only. The sale of the Property is subject to confirmation by the Vermont Superior Court, • Civil' Division, Rutland Unit. The Property is sold subject to unpaid taxes, municipal assessments, and superior liens, if any. The public sale may be adjourned one Or more times for a total time not exceeding 30 days, without further court order, and without publication or service of a new notice of sale, by ämouncement of the new sale date to thosé present at •each adjournment or by.posting notice. of the adjournment in a conspicuous place at the location of the sale. Mortgage Property Deposit. $10,000.00 to be paid in cash or by certified check by the purchaser at the time of auction, with the balance due at closing. The balance of the purchase price for the Property shall. be due and payable within the latter of 10 days from the date of confirmation of said sale by the Vermont Superior Court, Civil Division; Rutland Unit, or 45 days from the date Of public auction. •If the balance. of the purchase not paid within the period set forth herein, the deposit shall be forfeited and shall be retained, by the Plaintiff herein as agreed liquidation damages and the Property may be offered to the next. highest bidder. still interested in the Property. The mortgagor is entitled to redeem the Property at any time prior to the sale by paying the full amount due under the mortgage, including the costs and expenses of the sale. Other terms to be annouced at the sale or inquire at Schiller, Knapp, Leftkowitz & Hertzel, LLP at 518-786-9069 Dated: November 5, 2019 /s/ Daniel N. Young______ Daniel N. Young, Esq. Attorney for the Plaintiff
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